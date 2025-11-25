Man i 90-årsåldern ute och körde bil utan körkort – nu döms han

En man i 90-årsåldern fick sitt körkort återkallat. Trots det tog han bilen till Vimmerby. Nu döms han för olovlig körning.

Det var för knappt tre veckor sedan som personal inom äldrevården såg en man i 90-årsåldern, bosatt på en ort i Vimmerby kommun, sätta sig i sin bil och köra i väg. Eftersom de visste att hans körkort var återkallat larmade de polisen som senare stötte på mannen i Vimmerby.

I förhör har mannen erkänt att han var medveten om att hans körkort var återkallat, men påtalade att han har ifrågasatt grunden för körkortsåterkallelsen samt att han inte kunde ta sig till stan på något annat sätt. Förutom att det gick "lite trögt" i början på grund av att han kände sig ovan bakom ratten, tyckte mannen att resan till stan hade gått bra.

Tingsrätten menar dock att inte något av ovanstående fritar honom från ansvar, utan att invändningen mot återkallelsen ”är en fråga som han kan få prövad i annan ordning”.

Vanligtvis åtalas och döms personer som kör bil trots återkallat körkort för grov olovlig körning, men då åklagaren i detta fall inte har gjort gällande ansvar för annat än normalgradsbrott blir det också det han döms för.

Påföljden bestämdes till 30 dagsböter om 150 kronor, totalt 4 500 kronor. Mannen ska också betala en avgift om 1 000 kronor till brottsofferfonden.