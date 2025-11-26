Stuga nedbrunnen i grannkommunen i natt – polisen utreder mordbrand

En stuga på ett koloniområde utanför Oskarshamn brann i natt ner till grunden. Polisen misstänker att branden kan ha varit anlagd och har inlett en utredning om mordbrand.

Det var strax efter klockan halv två natten till onsdagen som larmet kom in till SOS Alarm. Initialt ringdes det in som en gräsbrand på koloniområdet Lilla Mark utanför Oskarshamn.

Väl på plats kunde räddningstjänsten konstatera att det i stället handlade om en fullt utvecklad brand i en kolonistuga. Stugan gick inte att rädda, utan brann ner till grunden. Enligt SOS Alarms händelseinfo ska det aldrig ha funnits någon spridningsrisk, och runt klockan 05.00 i morse hade räddningstjänsten avslutat insatsen.

– Det finns misstankar om att branden kan ha varit anlagd och en anmälan om mordbrand har upprättats. Ingen person kom till skada, berättar Leif Fransson, presstalesperson vid polisen.