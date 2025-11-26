Stor stöldhärva växer ytterligare – misstänkt hyrde hus i trakten

Polisen håller på att nysta upp en stor stöldhärva i trakterna runt Hultsfred. Man har omhändertagit över 130 stulna föremål och en utländsk medborgare, som hyrde ett hus i trakten, sitter häktad sedan en månad tillbaka.

Vi har tidigare skrivit om utredningen och hur det hela nystades upp. Nu berättar Hampus Haag vid polisen att utredningen växer hela tiden.

– Totalt är det nu över 130 stulna föremål som vi har omhändertagit. Det handlar främst om verktyg, och vi tror att de kommer från flera stölder i området men även från trakterna av Vetlanda, berättar han.

– Under flera veckor har vi jobbat intensivt med ärendet och framför allt med att försöka härleda godset och hitta målsägarna.

Hyrde hus i trakten

Enligt uppgift har den misstänkte mannen hyrt ett hus i Hultsfreds kommun, och det var också där man hittade större delen av stöldgömman efter att man hade lyckats spåra honom. Det hela började med en dieselstöld i Bösebo där mannens bil och registreringsnummer fångades på en åtelkamera, och sedan rullades stöldraiden upp.

Den misstänkte mannen, som är i 45-årsåldern, häktades den 21 oktober och har suttit i förvar sedan dess.

Vi har sökt åklagare Camilla Nordgren.