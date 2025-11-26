FÖRAREN AV OLYCKSDUMPERN: ”BROMSARNA FUNKADE INTE”

Polisen har nu kunnat höra den äldre man som skadades allvarligt då han välte med en dumper i Hultsfreds kommun igår. Enligt honom fungerade inte dumperns bromsar.

Det var vid 12.30-tiden på tisdagen som räddningstjänsten larmades till bergtäkten i Vrånganäs mellan Målilla och Virserum med anledning av en arbetsplatsolycka. Framme på platsen visade det sig att en dumper hade vält.

Dumpern hade lastat massor på bergtäkten och kom i en nerförsbacke där det sedan gick rakt ut i skogen. När räddningstjänsten kom till platsen stod hytten upp medan flaket låg på sidan.

Bromsarna fungerade inte

Föraren, en man i 80-årsåldern från Hultsfreds kommun, togs med ambulans till sjukhus och på tisdagskvällen meddelade Region Kalmar län att han var allvarligt skadad och inlagd på vårdavdelning.

Polisen har nu i alla fall kunnat höra mannen på sjukhuset.

– Han har berättat att bromsarna på dumpern inte funkade. När han tryckte på dem hände det absolut ingenting, berättar Hampus Haag vid polisen.

Ärendet rubriceras som trafikolycka utan misstanke om brott, och dumpern har inte tagits i beslag för teknisk undersökning.