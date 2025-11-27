LÄNET: MISSHANDLADE SIN RULLSTOLSBURNA MAMMA – DÖMS TILL FÄNGELSE

Hon hade precis släppts ut ur fängelset. Då åkte en kvinna i 40-årsåldern hem till sin mamma och misshandlade henne grovt med både sparkar och slag. Nu döms hon till flera års fängelse.

Det var i början av oktober i år som kvinnan, som precis släppts ur fängelset efter avtjänat straff, åkte hem till sin rullstolsburna mamma i Kalmar. Hon började då utdela flera slag och sparkar mot mammans huvud och kropp när denne låg försvarslös på golvet.

Misshandeln begick i mammans hem i Kalmar och inleddes med att dottern slet mamman i håret och knuffade omkull henne när hon satt i rullstolen.

Något mycket sorgligt med historien var att dottern precis blivit villkorligt frigiven från ett fängelsestraff om tio månader efter att bland annat ha misshandlat och hotat sin mamma.

Hon bodde i början av oktober tillfälligt hemma hos sin mamma och den aktuella kvällen och natten ska båda två ha druckit avsevärda mängder alkohol och det ska ha uppstått tajfs mellan mor och dotter.

Rädd för sin egen dotter

I huvudsak har mamman själv, som är i 70-årsåldern, uppgett att hon inte minns. Hon har diffusa minnesbilder och kommer ihåg att hon låg på golvet i hallen och hade ont överallt, men vet inte varför.

Mamman har fått frågor om hon är rädd för sin egen dotter och sagt att hon nu är det och att det inte är roligt att vara rädd för sin egen dotter.

Dottern har dock nekat till gärningen och sagt att hon inte gjort sin mamma någonting och att hon är säker på att hon inte sparkat sin mamma. Varför det låg hårtussar på golvet har hon ingen förklaring till. Såvitt hon själv minns såg hon inget blod och hon reagerade inte heller på några skador på sin mamma.

I lägenheten säkrades en del teknisk bevisning, bland annat blod på golvet samt de nämnda hårtussarna som slitits av mammans huvud. Ett annat bevis är ett handskrivet brev som dottern skrivit under sin tid i häktet. Där vidgår hon händelsen och beskriver sina minnesbilder.

I rätten har dottern berättat att hon skrev brevet utifrån förtvivlan och känslor, och att det inte rör sig om något erkännande. Det hon gjort som varit helt oförlåtligt var att inte hjälpa sin mamma upp från golvet.

Orsakades flera skador

Att hon ska ha skadat sin mamma, som hon skriver i brevet, handlar om sitt långvariga missbruk, förklarar hon i rätten. Vid gripandet, som skedde några timmar senare i bostaden, hade dottern vad som kan ha varit blodfläckar på kläderna.

En annan släkting, som kom till bostaden, har haft kontakt med andra genom sms. Genom dessa finns stöd för att dottern knuffat omkull mamman, sparkat henne i huvudet och slitit henne i håret, enligt rätten.

Mamman orsakades 13 revbensfakturer, en bröstbensfraktur samt två hjärnblödningar av händelsen. Dessutom blödningar ur båda öronen och näsblod.

Rätten konstaterar i sin bedömning att mamman inte velat berätta något som skulle kunna vara till nackdel för dottern. Samtidigt anser rätten att en del av dotterns uppgifter angående händelsen framstår som rena efterhandskonstruktioner.

Döms till fängelse

Tingsrätten anser också att det brev som dottern skrev i häktet utgör ett viktigt bevismaterial. Hennes skrivningar går inte att tolka på annat sätt att hon känner ånger över händelsen och den aktuella kvällen.

Skadorna som mamman ådrog sig vara allvarliga men inte livshotande. Misshandeln har inte heller medfört några bestående men. Skadorna har inte varit av sådan omfattning och art att den är att beteckna som synnerligen grov, enligt rätten.

Därför döms dottern för grov misshandel och inte synnerligen grov. Påföljden bestäms till tre års fängelse. Dottern ska också betala skadestånd till sin mamma med 50 000 kronor för kränkning och 1 500 kronor i ersättning för sveda och värk.

Kvinnan ska kvarstanna i häktet tills fängelsestraffet verkställs.