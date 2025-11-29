Ung kille körde trimmad moped och bar kniv

En kille i övre tonåren körde en moped som var modifierad till en motorcykel. Vid tillfället bar han också kniv. Nu åtalas han för dubbla brott.

Tonårskillen, som är bosatt i en grannkommun, stoppades i slutet av april på Hultsfredsvägen i Vimmerby. Hans moped bedömdes då vara modifierad och skulle snarare klassas som en motorcykel.

Det här saknade han rätt att framföra, eftersom hans körkort inte gav behörighet till att köra ett sådant fordon. Dessutom hade tonåringen en kniv på sig, vilket inte var befogat.

Tonårskillen åtalas nu för både olovlig körning och brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål.

Han erkänner brott. Åklagaren anser att målet kan avgöras utan huvudförhandling och påföljdsförslaget från åklagaren är dagsböter på 3 500 kronor.