Ung kvinna stal smink – "Bara hände"

En ung kvinna, i dryga 20-årsåldern, från en ort i Vimmerby kommun var på Ica Maxi i Västervik. Då stal hon smink. "Det bara hände", är kvinnans ursäkt.

Kvinnan blev åtalad för ringa stöld i mitten av september i år på Ica Maxi i Västervik. Hon ska då ha tagit varor till knappt 900 kronor.

Kvinnan hade ingen avsikt att ta något när hon gick in i affären. Hon gick till sminkavdelningen och pratade samtidigt med en kompis i telefon.

"Sen bara hände det", är förklaringen. Kvinnan bestämde sig för att ta sminkprodukterna och gick in i provhytten. Hon lade sminkprodukterna i sin bh och efter det tog hon ett skärmskydd, som hon inte tänkte själa.

När hon kom till kassorna pratade hon fortfarande med sin kompis i telefon och det gjorde att hon helt glömde bort sig. Hon tänkte sig inte för när hon stoppade på sig sminkprodukterna.

Gömda sminket hittades

Den unga kvinnan betalade för en sallad och en energidricka vid kassorna, men betalade inte för de andra varorna. Kvinnan ville inte lämna ifrån sig sminket och efter ett tag kom polisen dit. Då kunde kvinnan visiteras och det var också då man hittade det gömda sminket.

Rätten menar att kvinnan haft uppsåt att stjäla varorna. Brottet anses som ringa stöld och påföljden blir dagsböter på sammanlagt 9 600 kronor. Kvinnan ska också betala skadestånd till Ica Maxi Västervik med 358 kronor, för de varor som sedan inte kunde säljas vidare.