Bedragaren la på luren efter Vimmerbybons Swish-betalningar

Polisen har fått in en anmälan om bedrägeri. En kvinna i 65-årsåldern hemmahörande i Vimmerby kommun blev lurad att göra två Swish-betalningar.

Målsägande fick under torsdagen sms från ett ”kreditupplysningsföretag” där det stod att någon hade tagit lån i hennes namn. Hon blev uppmanad att ringa upp ett nummer, ringde upp numret, pratade med en kvinna och fick veta att hon hade blivit utsatt för bedrägeri och skulle vidarekopplas till deras så kallade bedrägeriavdelning.

– Hon ska få hjälp med att radera lånförsöken och hon uppmanas att logga in med sitt BankID och swisha två stycken summor på cirka 3 000 kronor vardera till en utpekad person. Så fort hon hade swishat bröts samtalet, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.

Kvinnan genomförde två Swish-betalningar på totalt 7 000 kronor.

– Så fort hon har swishat lägger bedragaren på luren och målsägande försöker ringa upp, men då är det ingen som svarar, säger Hampus Haag.

En anmälan om bedrägeri har upprättats.

– Man håller på och tittar på ärendet. Med tanke på att man vet vilket nummer som pengarna har swishats till har man någonstans att börja, säger Haag.