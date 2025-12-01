UNG MAN ÅTALAS FÖR BRUTALA STYCKMORDET I GRANNKOMMUNEN

Mannen ska ha styckat kroppen och förvarat kvarlevorna i sin frys. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

En ung man åtalas nu för det uppmärksammade styckmordet i Oskarshamn. Han är misstänkt för att först ha mördat sin kollega – och därefter styckat honom och förvarat kvarlevorna i frysen.

Det var i februari i år som det mycket makabra fyndet gjordes vid en husrannsakan i den misstänktes lägenhet i Oskarshamn. I frysen hittades då platsäckar med kvarlevor från den 25-årige man som varit försvunnen i drygt en månad.

Den 26 februari togs beslut om att anhålla den unge mannen i sin frånvaro. Han kunde sedan gripas den 18 april i år och häktades tre dagar senare. Då hade mannen precis kommit hem från en utlandsresa och greps på flygplatsen Arlanda.

Åklagaren Emma Olsson vid Kalmar tingsrätt misstänker att själva mordet skedde den 2 till 3 januari. Därefter, fram till den 23 januari, ska kroppen ha styckats. Den 30 januari gick vänner till den mördade 25-åringen till polisstationen i Oskarshamn och anmälde honom som försvunnen. Knappt två veckor senare upprättades en anmälan om människorov.

Nu har åklagaren väckt åtal mot mannen i 25-årsåldern. Enligt stämningsansökan är åklagarens teori att mannen mördades genom knivhugg.

Försökte försvåra klargörandet

Efter mordet ska mannen alltså ha styckat kroppen. Åklagaren skriver i stämningsansökan att den misstänkte ska ha "skadat och skymfligen behandlat NN:s kvarlevor. Han gjorde detta genom att stycka NN:s kropp, tillfoga undersökta skelettdelar multipla skador, ta ut de inre organen samt avlägsna hudbitar från målsägandens huvud och övriga kropp".

Därefter har delar av kvarlevorna förvarats i plastsäckar i sin frys och övriga kroppsdelar på en eller flera okända platser.

Gravfridsbrottet bör bedömas som grovt, enligt åklagaren. Detta eftersom kvarlevorna vållats svåra skador och då gärningen inneburit en särskilt kränkande behandling av kvarlevorna under en längre tid.

Syftet med detta ska enligt åklagaren ha varit att försvåra möjligheterna att avgöra dödsorsaken.

Riskerar utvisning

Efter mordet ska den misstänkte ansökt om lån på 100 000 kronor i 25-åringens namn. Detta genom att skapa en ny elektronisk signatur i hans bank-id. Därefter har den misstänkte styckmördaren även fört över närmare en halv miljon kronor från 25-åringens konton till sina egna och ytterligare runt 50 000 kronor till olika spelbolag.

Mannen åtalas nu för mord, grovt gravfridsbrott och flera grova bedrägerier. Åklagaren yrkar att mannen, vid fällande dom, ska utvisas från Sverige och förbjudas att återvända hit igen.

I mitten av oktober genomgick den misstänkte en liten sinnesundersökning, som visade att han inte led av någon psykisk störning vid brottet.

Mannen nekar till brott. Huvudförhandlingen i Kalmar tingsrätt kommer att äga rum nu i december.