Mannens muskler fick polisen att reagera – döms för dopningsbrott

Vid ett fordonsstopp på Lundgatan reagerade polispatrullen på den nervöse förarens svällande muskler. Nu döms en man i 45-årsåldern från kommunen för ringa dopningsbrott.

Det var på eftermiddagen måndagen den 25 augusti som en civil polispatrull genomförde ett fordonsstopp av en personbil på Lundgatan i höjd med brandstationen i Vimmerby.

Enligt polisen uppvisade mannen ögonryckningar och var så kraftigt nervös att han skakade i samband med frågor om narkotika. Av den anledningen misstänktes mannen inledningsvis för narkotikabrott och drograttfylleri, men dessa misstankar visade sig inte stämma och han åtalades aldrig för detta.

Har erkänt brott

I sin rapport skriver polispatrullen att man också reagerade på hur muskulös mannen var och att detta inte såg naturligt ut. Analyssvar av prover visade att mannen vid tillfället hade spår av dopningsmedlen testosteron och drostanolon i kroppen.

Initialt förnekade mannen brott, men har senare erkänt dopningsbrott. Av den anledningen kunde målet avgöras utan huvudförhandling och han döms nu för ringa dopningsbrott.

Påföljden bestämdes till 30 dagsböter om 90 kronor, totalt 2 700 kronor. Mannen ska också betala en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kronor samt ersätta staten för kostnad för provtagning och analys med 2 600 kronor.