Par smet från notan på restaurang i Vimmerby

Polisen har fått in en anmälan om ringa bedrägeri. En restaurang i Vimmerby anmäler en man och en kvinna för att ha smitit från notan vid deras besök på restaurangen i lördags.

Enligt polisen har en man och en kvinna suttit inne på restaurangen och beställt in mat och dryck för cirka 800 kronor. Mannen och kvinnan lämnar sedan restaurangen utan att betala för sig. Det har skett någon gång mellan klockan 20.30-21.00 i lördags. De misstänkta personerna är i nuläget okända.

– Vi får se om det kommer fram vilka de kan vara. De är beskrivna att vara mellan 30 och 40 år och ha mörkt hår. Det är vad vi har att jobba med, säger Hampus Haag vid polisen.

Polisen vill inte berätta vilken restaurang det rör sig om. Brottet rubriceras som ringa bedrägeri.