Man anmäler inbrott i sin lägenhet i Vimmerby

En man polisanmäler att han har haft inbrott i sin lägenhet på Bullerbygatan i Vimmerby i helgen.

Brottstiden sträcker sig mellan klockan 11-14 i söndags. Vimmerbybon kom hem till sin lägenhet, såg smuts på golvet som inte varit där tidigare och upptäckte att altandörren var olåst.

– Vi har begärt en brottsplatsundersökning så vi håller på och inväntar den. Vi får se om vi kan få fram spår eller liknande. Det är i nuläget oklart vad som är tillgripet eller om något är tillgripet. Vi håller på och försöker jobba fram det, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.

En man i 65-årsåldern hemmahörande i Vimmerby polisanmäler lägenhetsinbrottet.