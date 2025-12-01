01 december 2025
Man anmäler inbrott i sin lägenhet i Vimmerby

KRIM 01 december 2025 14.23

En man polisanmäler att han har haft inbrott i sin lägenhet på Bullerbygatan i Vimmerby i helgen.

Brottstiden sträcker sig mellan klockan 11-14 i söndags. Vimmerbybon kom hem till sin lägenhet, såg smuts på golvet som inte varit där tidigare och upptäckte att altandörren var olåst.

– Vi har begärt en brottsplatsundersökning så vi håller på och inväntar den. Vi får se om vi kan få fram spår eller liknande. Det är i nuläget oklart vad som är tillgripet eller om något är tillgripet. Vi håller på och försöker jobba fram det, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.

En man i 65-årsåldern hemmahörande i Vimmerby polisanmäler lägenhetsinbrottet.

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

