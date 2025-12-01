Pekade ut person som våldtäktsman – tonåring åtalas för grovt förtal

En tonårskille pekade ut en person som våldtäktsman på både Tiktok och Snapchat. Nu åtalas tonåringen för grovt förtal.

Det ska ha varit i mars i år som tonårskillen publicerade ett flertalet inlägg på både Tiktok och Snapchat, där en person pekades ut som brottslig. Det rörde sig om flera inlägg som innehöll fotografier på målsäganden och hans anhöriga tillsammans med uppgifter om att han var en våldtäktsman.

Målsägandes fullständiga namn, adress, telefonnummer och skola publicerades och han uppmanade också andra personer att sprida inläggen vidare.

Det här skedde i Vimmerby kommun.

"Uppgiften var sådan att den kunde förväntas utsätta NN för andras missaktning. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till att det är fråga om en allvarlig uppgift som fått stor spridning och att gärningen var ägnad att medföra allvarlig skada. Spridningen har också skett på ett sådant sätt att den utpekade med lätthet kunnat identifieras och återfinnas", skriver åklagaren.

Nu åtalas tonårskillen för grovt förtal. Det är ett brott som han erkänner. Den åtalade är skriven i Hultsfreds kommun.