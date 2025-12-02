Nattligt besök i ishallen – leriga fotavtryck upptäckta på isen

En eller flera personer ska ha gått ut på isen i VBO Arena i Vimmerby under natten mellan lördag och söndag. Foto: Bildbyrån

Polisen har fått in en anmälan om olaga intrång. Någon eller några okända personer tog sig in i VBO Arena i Vimmerby under natten mellan lördag och söndag.

Någon gång mellan klockan 20 i lördags och 08 i söndags ska en eller flera personer ha tagit sig in i Vimmerby ishall, troligtvis genom ett öppet fönster. Det har man upptäckt genom att man har påträffat leriga fotavtryck på isen. Det finns ingen misstänkt i ärendet och målsägande är Vimmerby kommun.

– Man tror inte att något har stulits från ishallen. Det gör att det blir en anmälan om olaga intrång, säger Hampus Haag.