Ung företagare ska ha fifflat med bokföringen – åtalas för brott

En ung företagare i Hultsfreds kommun, som drev ett företag för några år sedan, åtalas nu av Ekobrottsmyndigheten för bokföringsbrott.

Mannen, som är i 30-årsåldern, var under en period styrelseledamot och formell företrädare för ett bolag med säte i Hultsfreds kommun. Under en tvåveckorsperiod, mellan 15 december 2021 och 31 december 2021, ska mannen ha varit faktisk företrädare för bolaget.

"Han har under de aktuella perioderna varit ansvarig för att bolagets bokföringsskyldighet fullgörs i enlighet med bokföringslagen", skriver åklagaren vid Ekobrottsmyndigheten.

Bolaget trädde sedan i likvidation mot slutet av sommaren 2023 och försattes kort därefter i konkurs. Mannen anses enligt åtalet ha "åsidosatt bokföringsskyldigheten genom att underlåta att löpande bokföra uppkomna affärshändelser eller bevara räkenskapsinformation på ett betryggande sätt", skriver åklagaren.

Bristerna i bokföringen avser ett räkenskapsår mellan 16 mars och 31 december 2021.

Riskerar böter

Bristerna i bokföringen ska ha medfört att rörelsens förlopp inte kunnat bedömas med ledning av bokföringen. Mannen nekar till brott. Bland bevisningen lutar sig åklagaren bland annat mot att det förekommit affärstransaktioner i bolaget under perioden och att det är den misstänkte mannen från Hultsfreds kommun som står som utställare på fakturorna.

Åklagarens påföljdsförslag är en villkorlig dom samt dagsböter på sammanlagt 12 000 kronor. Väljer mannen att erkänna gärningen under handläggningen kan målet avgöras utan huvudförhandling, skriver åklagaren.