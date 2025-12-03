Upprörd kvinna ringde polisen – "Försöker göra sig förstådd"

En kvinna som var både ledsen och upprörd ringde polisen vid 18.35-tiden. Vad som har hänt är oklart, men polisen åkte hem till kvinnan.

Det här inträffade i Vimmerby under onsdagskvällen.

– Kvinnan pratar inte svenska, men säger ord som gör att man förstår att hon har mycket problem. Hon försöker göra sig förstådd, men vi kan inte snabbringa en tolk på hennes språk, säger Sara Andersson, presstalesperson vid polisen.

En patrull åkte hem till kvinnan.

– Vi har varit där för att se att det inte föreligger någon akut fara för henne och försöker hitta en tolk.

Och det var ingen akut fara?

– Nej, det förelåg ingen akut fara.

En anmälan om ofredande har upprättats.

– Detta på det lilla vi förstått, men vi vet inte alls vad det handlar om.