LÄNET: POJKE ÅTALAS FÖR FLERA SEXBROTT MOT BARN

En pojke åtalas för en rad sexuella brott mot ett barn över nätet. Genrebild. Foto: MostPhotos

En pojke från Skåne i övre tonåren åtalas för flera brott mot ett barn i Kalmar län.

Förundersökningen är belagd med sekretess, men av åtalet framgår det att brotten begåtts i Kalmar län.

Brottstiden är sommaren 2023 och det hela började med att pojken fick barnet att skicka nakenbilder till honom. Nakenbilderna skickade han sedan vidare till en annan person. Han skickade även bilder på sitt eget kön till barnet och han har även hotat barnet med att sprida nakenbilderna på nätet.

Åtalet omfattar två fall av sexuellt ofredande mot barn, olaga hot, barnpornografibrott samt utnyttjande av barn för sexuell posering.

Den tilltalade förnekar brott. Bevisningen består av vittnesuppgifter, meddelanden och fotografier.