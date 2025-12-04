SÅ ÄR SKADELÄGET EFTER MORGONENS OLYCKA

Räddningstjänsten larmades på torsdagsmorgonen om en trafikolycka i Västervik.

Enligt larmet, som kom in till SOS Alarm vid klockan 07.38, ska flera fordon vara inblandade i olyckan som ska ha inträffat på Stora Infartsvägen, i närheten av korsningen till Industrigatan.

Övriga detaljer om olyckan är ännu okända.

Uppdatering klockan 08.25:

Enligt räddningstjänstens ledningsoperatör ska det handla om en kökrock med två personbilar inblandade, där den ena har kört in i den andra bakifrån när den bromsade. Totalt var fyra personer drabbade och en av dem har fått föras med ambulans till sjukhus.

Räddningstjänsten lämnade platsen när polis och bärgare hade kommit dit. Då var vägen framkomlig.

Vid 09.45-tiden gick regionen ut med en bulletin. Det var en man i 50-årsåldern som fördes till sjukhus efter olyckan. Han är hemmahörande i norra länsdelen och bedöms vara lindrigt skadad. Han har inte behövt läggas in på någon vårdavdelning.

Artikeln kan komma att uppdateras.