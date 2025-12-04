VIMMERBYBO MISSTÄNKS FÖR UTPRESSNING

En Vimmerbybo i 30-årsåldern misstänkt för försök till utpressning och bedrägeri.

Vimmerbybon ska ha haft kontakt med en annan man som är från Stockholmstrakten på sociala medier. Efter att de två haft kontakt ett tag ska Vimmerbybon hört av sig om att mannen från Stockholm skulle betala en mindre summa pengar.

– Annars skulle man sprida en film på den här personen via Messenger, säger Ulf Gollungberg vid polisen.

Mannen i 45-årsåldern betalade då 1 500 kronor.

– Sedan kom det ytterligare krav och den här gången var det på 20 000 kronor, säger Gollungberg.

Det betalade inte mannen och nu har en anmälan om försök till utpressning och bedrägeri upprättats.

– Man har lyckats spåra den misstänkte och det är en man hemmahörande i Vimmerby.