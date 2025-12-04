TVÅ MÄN I BRÅK – "SKA HA SLAGITS"

Två män ska ha hamnat i bråk sent i tisdags kväll.

Det ska ha varit vid 23.45-tiden i tisdags som ett bråk uppstod på Granitvägen.

– En polispatrull var där gällande en misshandel och det ska ha varit två personer där som bråkat med varandra, säger Ulf Gollungberg vid polisen.

Enligt vittnen ska de två männen ha slagits med varandra efter någon konflikt. Det rör sig om två män i 30-årsåldern, som nu har anmält varandra för misshandel.

Båda männen är hemmahörande i Hultsfreds kommun.

– Det ska inte ha varit några jätteallvarliga skador, men det var någon skada där. Det är någon konflikt mellan dem som ledde till det här bråket.