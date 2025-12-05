SJU PERSONER DÖMS I STOR KNARKHÄRVA I MÅLILLA

Sju personer döms för narkotikabrott och vapenbrott efter att polisen upptäckt en cannabisodling i Målilla. Flera av de dömda får skyddstillsyn och samhällstjänst.

Enligt åtalet ska ett par ha framställt över 1 400 gram cannabis i ett växthus i Målilla mellan juni 2022 och september 2023. Mannen och kvinnan, som är i 40- respektive 35-årsåldern, ska enligt åklagaren ha odlat narkotikan både för eget bruk och för att sälja vidare.

Vid husrannsakan hittade polisen cannabisplantor, odlingsutrustning, vågar och förpackningsmaterial. Paret ska också ha innehaft tabletter med MDMA och Elvanse samt dopningsmedel. Ytterligare fyra personer åtalas för medhjälp till narkotikabrott, narkotikabrott och dopningsbrott i anslutning till odlingen. En man i 50-årsåldern åtalas för vapenbrott efter att ha lånat ut ett hagelgevär utan tillstånd.

Av de fem sistnämnda är fyra hemmahörande i Hultsfreds kommun, meden en bor i Stockholmstrakten.

Odlade ”för eget bruk

Mannen erkänner att han odlat cannabis men hävdar att det främst var för eget bruk på grund av stress efter att hans företag gått i konkurs. Han förnekar att han sålt narkotika i större omfattning. Kvinnan å sin sida medger delaktighet i odlingen men bestrider att hon haft för avsikt att sälja.

En man i 40-årsåldern som åtalas för medhjälp och erkänner att han hjälpt till med att beskära plantor men hävdar att han bara fått lagliga preparat som betalning för tatueringar.

En man i 35-årsåldern förnekar att han hjälpt till med cannabisodlingen och säger att han bara vattnat tomatplantor. Mannen i 50-årsåldern som lånade ut vapnet säger att han trodde att låntagaren hade licens.

Slipper undan fängelse

Tingsrätten finner att paret framställt narkotika både för eget bruk och för försäljning. Mannen döms för flera narkotikabrott, dopningsbrott och vapenbrott till skyddstillsyn och 240 timmars samhällstjänst. Kvinnan döms för narkotikabrott och vapenbrott till skyddstillsyn och 200 timmars samhällstjänst.

En man i 40-årsåldern döms för medhjälp till narkotikabrott, narkotikabrott och ringa narkotikabrott till skyddstillsyn. En man i 35-årsåldern döms för dopningsbrott, medhjälp till narkotikabrott, narkotikabrott och ringa narkotikabrott till skyddstillsyn. En annan man i 40-årsåldern döms för ringa narkotikabrott till 30 dagsböter om 50 kronor (1 500 kronor).

Ytterligare en man i 40-årsåldern döms för ringa dopningsbrott till 30 dagsböter om 50 kronor (1 500 kronor). Mannen i 50-årsåldern döms för vapenbrott till villkorlig dom och 50 dagsböter om 200 kronor (10 000 kronor). Domstolen beslutar också om förverkande av narkotika, dopningsmedel och vapen.