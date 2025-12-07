Kvinna döms för ölstöld från butik i Vimmerby – ännu en gång

Bilden är en genrebild.
Det var den 29 september som kvinnan stal två sexpack folköl från Ica Supermarket i Vimmerby. När polisen kom till platsen och beslagtog ölen i hennes väska hävdade kvinnan att hon inte alls hade stulit den, utan att hon hade köpt ölen i en annan butik ett par veckor tidigare och gått omkring med den i väskan sedan dess.
Övervakningsfilm från butiken och vittnen avslöjade dock något helt annat och nu döms kvinnan av Kalmar tingsrätt för ringa stöld. Påföljden bestämdes till dagsböter på 3 000 kronor samt att hon ska betala en avgift på 1 000 till brottsofferfonden.
Tidigare i år dömdes kvinnan till 2 400 kronor i böter efter att ha stulit folköl på Ica Kvantum.