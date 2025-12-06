Hotade slakta poliser – man åtalas för en rad brott på stort event

En kraftigt berusad man ska ha hotat att slakta, döda och skicka Hells Angels på poliserna som skulle gripa honom. Nu åtalas han för en rad brott begångna i Hultsfreds kommun.

Det var den 2 augusti, i samband med Virserums marknad, som en polispatrull skulle omhänderta en kraftigt berusad man i 50-årsåldern enligt lagen om omhändertagande av berusade personer.

Enligt det åtal som lämnades in till Kalmar tingsrätt under fredagen ska mannen i samband med detta ha fällt flera hotfulla uttalanden som "ni har aldrig skaffat en fiende som mig", "ni kommer bli slaktade varenda en av er" och "jag ska döda varenda en av er".

Mannen ska även ha anspelat på ett våldskapital genom att antyda att polisen kommer få Hells Angels efter sig på grund av ingripandet mot honom.

Hittade knogjärn

Förutom hot mot tjänsteman avser åtalet även grovt brott mot knivlagen samt två ringa narkotikabrott (innehav och eget bruk).

På mannen hittade polisen nämligen ett knogjärn samt fyra tabletter pregablin. Analyssvar visade också att mannen vid tillfället hade spår av cannabis i kroppen.

Att åklagaren vill att innehavet av knogjärnet bedöms som grovt motiverar han med att ”föremålet har innehafts i ett sammanhang där det kan befaras komma till användning vid brottsligt angrepp, i en miljö där det befinner sig mycket människor i rörelse och där alkohol förekommer” samt att ”gärningen på annat sätt har varit av särskilt farlig art då (mannens namn) uppträtt aggressivt och hotfullt mot såväl ordningsvakter som polis samt då han var under påverkan av alkohol och narkotika.”

I förhör har den tilltalande mannen erkänt innehav av narkotika men förnekat övriga brott.