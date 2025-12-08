MISSHANDEL OCH KROSSAD RUTA – TVÅ MISSTÄNKS

Det ska ha varit stökigt på en adress i Målilla i torsdags den 4 december. Patrullen skickades dit och två personer blev misstänkta för brott.

När patrullen kom till adressen i Målilla upptäckte man att ett fönster till ett lägenhetshus var trasigt.

– Jag vet inte om det är någon granne eller liknande som sett det här, men två personer ska ha varit där och stökat, säger Hampus Haag vid polisen.

Patrullen får uppgifter om att de två personerna gått i en viss riktning och kan anträffa dem en kort stund senare.

– De kontrolleras och är också de två som varit vid platsen.

Misstänks även för misshandel

Det rör sig om en man i 35-årsåldern och en kille i övre tonåren. Mannen blir misstänkt för skadegörelse för den krossade rutan samt ringa narkotikabrott eget bruk.

– Det fanns misstanke om att man har narkotika på sig, men det faller efter visitation. Den yngre blir misstänkt för ringa narkotikabrott eget bruk. Även där misstänkte man först innehav, men man hittade ingenting.

Mannen i 35-årsåldern är också misstänkt för misshandel.

– Detta mot en person som bor i lägenhetshuset vars fönster man ska ha slagit sönder.