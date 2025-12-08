Patrullen åkte på misshandel – allt verkar ha varit fejkat

I lördags skickades en patrull på ett bråk i Vimmerby kommun. Larmet kom via ett samtal från en mobil som tillhör en tonåring från Skåne. Nu misstänker man att allt var fejk.

Det var i lördags som ett samtal kom in om ett bråk i Vimmerby. Det skulle röra sig om en pågående misshandel i kommunen. Patrullen skickades till platsen, men där fanns ingen misshandel.

– Man försöker då få tag i uppringaren och SOS Alarm hjälper till, säger Hampus Haag vid polisen.

Patrullen påträffade ett gäng grabbar i Vimmerby och till en av dem gick telefonnumret som samtalet ska ha ringts från.

– Han hävdar att han inte ringt detta, men vi har begärt ljudfilen från SOS och försöker ta reda på vem som har ringt. Det skulle ju kunna vara någon annan som ringt från hans telefon, så vi ska försöka få klarhet i detta.

I nuläget är en tonåring hemmahörande i Skåne, men som befann sig i Vimmerby i lördags, uppsatt som misstänkt för falskt larm.

– Det verkar vara ett dumt bus helt enkelt, säger Hampus Haag.