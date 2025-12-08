08 december 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Jackan luktade – då hittades tabletter hemma hos mannen

Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Jackan luktade – då hittades tabletter hemma hos mannen

KRIM 08 december 2025 13.00

I fredags kväll vid 19.30-tiden stötte patrullen på en man på Falkängsgatan i Vimmerby. Efter att ha pratat med mannen tycker poliserna på plats att han uppvisar tecken på att vara narkotikapåverkad.

Annons:

Dessutom ansåg patrullen att mannens jacka luktade påtagligt av narkotika. 

– Detta gör att man visiterar honom och anträffar en mindre mängd narkotika. Därefter beslutar man om en husrannsakan i hans lägenhet, säger Hampus Haag vid polisen. 

I bostaden hittar patrullen vad man tror är narkotikaklassade tabletter. 

– Han är därför misstänkt för ringa narkotikabrott eget bruk och ringa narkotikabrott innehav, säger Hampus Haag. 

Mannen är i 25-årsåldern och hemmahörande i Vimmerby kommun. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt