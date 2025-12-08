Jackan luktade – då hittades tabletter hemma hos mannen

Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

I fredags kväll vid 19.30-tiden stötte patrullen på en man på Falkängsgatan i Vimmerby. Efter att ha pratat med mannen tycker poliserna på plats att han uppvisar tecken på att vara narkotikapåverkad.

Dessutom ansåg patrullen att mannens jacka luktade påtagligt av narkotika.

– Detta gör att man visiterar honom och anträffar en mindre mängd narkotika. Därefter beslutar man om en husrannsakan i hans lägenhet, säger Hampus Haag vid polisen.

I bostaden hittar patrullen vad man tror är narkotikaklassade tabletter.

– Han är därför misstänkt för ringa narkotikabrott eget bruk och ringa narkotikabrott innehav, säger Hampus Haag.

Mannen är i 25-årsåldern och hemmahörande i Vimmerby kommun.