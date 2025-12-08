Jackan luktade – då hittades tabletter hemma hos mannen

Bilden är en genrebild.
Foto: MostPhotos
Dessutom ansåg patrullen att mannens jacka luktade påtagligt av narkotika.
– Detta gör att man visiterar honom och anträffar en mindre mängd narkotika. Därefter beslutar man om en husrannsakan i hans lägenhet, säger Hampus Haag vid polisen.
I bostaden hittar patrullen vad man tror är narkotikaklassade tabletter.
– Han är därför misstänkt för ringa narkotikabrott eget bruk och ringa narkotikabrott innehav, säger Hampus Haag.
Mannen är i 25-årsåldern och hemmahörande i Vimmerby kommun.