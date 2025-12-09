Ny polisanmälan om falskt VVS-samtal

Polisen har fått in ytterligare en anmälan om falskt VVS-samtal med bedrägligt uppsåt från en invånare i Vimmerby kommun.

Vår tidning rapporterade under måndagen om att polisen har fått flera samtal från invånare i Vimmerby kommun och att man går ut och varnar för falska VVS-samtal med bedrägligt uppsåt.

Nu har polisen fått in ytterligare en anmälan om bedrägeriförsök.

En person som påstår sig komma från ett VVS-företag hörde av sig till målsägande den 5 december, frågade om företaget kunde komma och spola vattenledningarna i hans bostad och uppgav att kostnaden skulle ha blivit 5 000 kronor efter RUT-avdrag. Målsägande svarade helt enkelt att han inte var intresserad och den som ringde avslutade samtalet.

Målsägande är en man i 55-årsåldern från Vimmerby kommun.