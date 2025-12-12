Assistent åtalas – gjorde flera privata uttag från brukares konto

Assistenten till en svårt sjuk kvinna misstänks för att ha gjort privata uttag från kvinnans konto och använt pengarna för eget bruk. Nu åtalas en Vimmerbykvinna i 35-årsåldern.

Totalt handlar det om 7 000 kronor som ska ha försvunnit från kvinnans konton, fördelat på 13 uttag gjorda på olika platser i kommunen – både i automater och i butiker.

Uttag har även gjorts av den tilltalade kvinnans pojkvän, vilket bland annat har filmats av övervakningssystemet till en uttagsautomat. I förhör har pojkvännen berättat att han ombads av sin sambo att göra uttaget från en brukares konto, och att detta var godkänt och okej.

”Ren lögn”

Den tilltalade kvinnan, som tidigare har jobbat som assistent åt den sjuka kvinnan, har i förhör sagt att målsägaren ska ha gett henne tillåtelse att använda hennes kort för eget bruk om den privata ekonomin krisade. Detta beskriver målsäganden som ren lögn. Det stämmer att den tilltalade assistenten har frågat, uppger målsäganden, men hon har aldrig sagt okej till det.

Enligt målsäganden ska man heller aldrig ha kommit överens om en avbetalningsplan, vilket den tilltalade kvinnan påstår.

Annons:

Erkänner och förnekar

Den misstänkta kvinnan åtalas nu för två fall av egenmäktigt förfarande och två fall av bedrägeri. Två av åtalspunkterna är kopplade till ett kontantuttag på 800 kronor från målsägandens bankkonto och det andra åtalet är kopplat till uttag på totalt 6 200 kronor gjorda från hennes Ica-konto. Samtliga brott ska ha begåtts under sommaren och hösten 2024.

Utöver förhör med målsäganden och den tilltalade har åklagaren också kallat två vittnen till rättegången. Det handlar om målsägandens gode man samt en tidigare kollega till den tilltalade kvinnan.

I förhör har den tilltalade kvinnan erkänt vissa av brotten, medan hon har förnekat några av dem. Hon menar dock att hon aldrig skulle göra något olovandes mot målsäganden, och att de har en bra relation.