Man snuvades på pengar från konstförsäljning – anmäler brott

Polisen har fått in en anmälan om olovligt förfogande. En man känner sig snuvad på pengar från försäljning av en målning.

Målsägande, en man från Vetlanda kommun, uppger att han har förvarat en målning hos en person i Hultsfreds kommun och utan målsägandes vetskap eller samtycke fick en person i Vimmerby kommun i uppdrag att sälja målningen. Ägaren av målningen informerades inte om försäljningen och fick inga pengar från försäljningen.

– Detta fick målsägande reda på genom att den nya ägaren kontaktade honom. Han anser att han har blivit snuvad på pengar från försäljningen och anmäler olovligt förfogande. Det ligger just nu på ärendesamordningen i Kalmar, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.

Försäljningen har skett utan ägarens vetskap någon gång mellan 15 och 31 december i fjol.