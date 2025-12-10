JUST NU: FÖRETAGARE HÄKTAS FÖR SABOTAGEBROTT LÄNGS E22

I flera artiklar har vi skrivit om fiberkablar längs E22 som under hösten har klippts av. Nu häktas en framgångsrik företagare i 50-årsåldern misstänkt för bland annat tre sabotagebrott i trakten.

Strax innan klockan 22.30 i lördags kväll greps en man misstänkt för ett sabotagebrott som begicks i Västerås tidigare samma dag. Den misstänkte mannen är en framgångsrik och även prisad företagare i 50-årsåldern bosatt i Mälardalen. Han anhölls vid klockan 03 på natten och sitter nu i arresten i Kalmar.

För när kammaråklagare Elena Severin under onsdagen lämnade in sin häktningsframställan misstänks mannen dessutom för ett sabotagebrott i Eskilstuna den 29 augusti, men framför allt också för tre sabotagebrott vid E22 i Västerviks kommun den 4 oktober, 29 oktober och 4 november.

Vi har i flera artiklar under året berättat om sabotagebrott som har begåtts i kommunen. De flesta av dem har handlat om fiberkablar som har klippts av längs E22 söder om Västervik, men det har också varit elskåp och vindkraftverk som har utsatts.

Polisarbete ledde fram till mannen

Åklagare Elena Severin är fåordig när vi når henne. Hon bekräftar inte att sabotagebrotten som hon nu begär mannen häktad för handlar om de avklippta kablarna, men tidsmässigt stämmer de väl överens med de datum som nu anges i brotts- och häktningsgrunden.

– Vi har en del utredningsarbete kvar att göra, så i nuläget kommer jag vara väldigt knapphändig med information. Jag kan inte säga mer än det som står i häktningsframställan, säger Elena Severin.

Kan du säga något om hur ni kopplar samman mannen som greps i Västerås i lördags med höstens sabotagebrott i Västervik?

– Inte mer än att det är polisarbete som har lett fram till det.

I sin häktningsframställan skriver åklagaren att det finns risk för att den misstänkte kan försvåra utredningen eller fortsätta begå brott om han inte häktas. Hon vill även få tillstånd att kunna ålägga den misstänkte restriktioner om samsittning, gemensam vistelse, ta emot besök, elektronisk kommunikation och försändelser.

Under onsdagseftermiddagens häktningsförhandling i Kalmar tingsrätt blev mannen häktad.