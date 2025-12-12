Kvinna har blivit av med över 6 000 kronor

Annons:
Foto: MostPhotos
En kvinna i 65-årsåldern från Vimmerby kommun anmäler två dragningar från hennes konto som hon inte känner igen.
Det är en summa den 6 december och en summa den 7 december. Det har dragits 3 800 kronor den 6 december och 2 300 kronor den 7 december. Polisen har ingen misstänkt i ärendet och det finns i nuläget inget att gå på.
Ossian Mathiasson
ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se
070 378 71 16
