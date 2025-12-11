11 december 2025
Tonåring utan körkort stoppad i Vimmerby – duo misstänks för brott

Tonåringen hade inget körkort. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

KRIM 11 december 2025 10.43

En tonåring som ännu inte tagit något körkort stoppades på onsdagsförmiddagen av polis på Sevedegatan i Vimmerby. 

Vid stoppet av fordonet kunde polisen konstatera att föraren, en man i övre tonåren, inte hade något körkort. Han blev därför misstänkt för olovlig körning. 

Det rör sig om en tonåring från Hultsfreds kommun. 

En man i 30-årsåldern, som är bosatt i Vimmerby, misstänks också för brott. Det rör sig om tillåtande av olovlig körning. 

– Man ska ha låtit den här tonåringen köra hans bil, trots att han vet att han inte har körkort, säger Hampus Haag vid polisen.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

