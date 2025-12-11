Tonåring utan körkort stoppad i Vimmerby – duo misstänks för brott

Tonåringen hade inget körkort. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

En tonåring som ännu inte tagit något körkort stoppades på onsdagsförmiddagen av polis på Sevedegatan i Vimmerby.

Vid stoppet av fordonet kunde polisen konstatera att föraren, en man i övre tonåren, inte hade något körkort. Han blev därför misstänkt för olovlig körning.

Det rör sig om en tonåring från Hultsfreds kommun.

En man i 30-årsåldern, som är bosatt i Vimmerby, misstänks också för brott. Det rör sig om tillåtande av olovlig körning.

– Man ska ha låtit den här tonåringen köra hans bil, trots att han vet att han inte har körkort, säger Hampus Haag vid polisen.