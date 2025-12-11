11 december 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Kännbara böter för man som körde drograttfull i Vimmerby

Foto: Genrebild

Kännbara böter för man som körde drograttfull i Vimmerby

KRIM 11 december 2025 15.59

En drogpåverkad man körde bil i centrala Vimmerby och förvarade dessutom narkotika i sitt hem. Nu får han betala närmare 50 000 kronor i böter.

Annons:

Den 23 oktober i år stoppades mannen, som är i 40-årsåldern och bosatt i Vimmerby, när han kom körande med sin bil på Storgatan i Vimmerby. Misstankar uppstod mot mannen och han togs med för provtagning. Analyssvar visade att han vid tillfället hade spår av cannabis i blodet. Vid en husrannsakan hemma hos mannen hittade polisen sedan 43,57 gram cannabis.

Mannen har stått åtalad för drograttfylleri och ringa narkotikabrott, och han döms på båda åtalspunkterna av Kalmar tingsrätt. Påföljden bestämdes till 150 dagsböter om 320 kronor, totalt 48 000 kronor.

I förhör har mannen erkänt narkotikainnehavet men förnekat drograttfylleriet. Det senare förklarade han med att han inte känt sig påverkad under färden och att han inte haft uppsåt till att narkotikan då fanns i hans blod.

Annons:

Micael Rundberg

micael.rundberg@dagensvimmerby.se

073 098 65 05

Annons:

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt