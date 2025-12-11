Kännbara böter för man som körde drograttfull i Vimmerby

En drogpåverkad man körde bil i centrala Vimmerby och förvarade dessutom narkotika i sitt hem. Nu får han betala närmare 50 000 kronor i böter.

Den 23 oktober i år stoppades mannen, som är i 40-årsåldern och bosatt i Vimmerby, när han kom körande med sin bil på Storgatan i Vimmerby. Misstankar uppstod mot mannen och han togs med för provtagning. Analyssvar visade att han vid tillfället hade spår av cannabis i blodet. Vid en husrannsakan hemma hos mannen hittade polisen sedan 43,57 gram cannabis.

Mannen har stått åtalad för drograttfylleri och ringa narkotikabrott, och han döms på båda åtalspunkterna av Kalmar tingsrätt. Påföljden bestämdes till 150 dagsböter om 320 kronor, totalt 48 000 kronor.

I förhör har mannen erkänt narkotikainnehavet men förnekat drograttfylleriet. Det senare förklarade han med att han inte känt sig påverkad under färden och att han inte haft uppsåt till att narkotikan då fanns i hans blod.