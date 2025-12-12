Vimmerbykvinna misstänks ha kört drogpåverkad – nu åtalas hon

En kvinna från Vimmerby stoppades då hon körde bil påverkad av droger. Nu åtalas hon för dubbla brott.

Det var den 8 november som en personbil stoppades av en polispatrull på en mindre väg i de västra delarna av kommunen. Föraren misstänks vara en kvinna i 30-årsåldern från Vimmerby, som vid tillfället visade sig ha spår av 4-klorometkatinon (4-CMC) i blodet.

Kvinnan åtalas nu för ringa narkotikabrott, vilket hon erkänner, samt drograttfylleri, vilket hon förnekar. För att bevisa att det var kvinnan som körde bilen har åklagaren kallat de båda ingripande poliserna som vittnen.

Om den tilltalade kvinnan under målets handläggning väljer att erkänna gärningen återkallas den muntliga bevisningen och målet anses kunna avgöras utan huvudförhandling. Åklagarens påföljdsförslag är då 50 dagsböter à 220 kronor, totalt 11 000 kronor.