Man stoppad ikväll – fick följa med polisen

Vid 17.30-tiden på torsdagskvällen stoppade polisen en personbil på länsväg 760 i höjd med Vimmerby.

Föraren, en man i 30-årsåldern, kontrollerades av patrullen och misstanke om att han var påverkad av narkotika uppstod. Mannen blev därav misstänkt för drograttfylleri och fick följa med polisen för vidare provtagning.