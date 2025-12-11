Man stoppad ikväll – fick följa med polisen

Annons:
Foto: Bildbyrån
Vid 17.30-tiden på torsdagskvällen stoppade polisen en personbil på länsväg 760 i höjd med Vimmerby.
Föraren, en man i 30-årsåldern, kontrollerades av patrullen och misstanke om att han var påverkad av narkotika uppstod. Mannen blev därav misstänkt för drograttfylleri och fick följa med polisen för vidare provtagning.
Simon Henriksson
simon.henriksson@dagensvimmerby.se
076 815 45 71
Kommentera
Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.
Annons