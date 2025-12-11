11 december 2025
Man stoppad ikväll – fick följa med polisen

Man stoppad ikväll – fick följa med polisen

KRIM 11 december 2025 18.21

Vid 17.30-tiden på torsdagskvällen stoppade polisen en personbil på länsväg 760 i höjd med Vimmerby.

Föraren, en man i 30-årsåldern, kontrollerades av patrullen och misstanke om att han var påverkad av narkotika uppstod. Mannen blev därav misstänkt för drograttfylleri och fick följa med polisen för vidare provtagning.

