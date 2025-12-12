Man står skriven på adress där han inte bor

En man i 50-årsåldern misstänks för folkbokföringsbrott. Han står skriven på en adress i Vimmerby trots att han inte bor där.

Polisen har upprättat en anmälan om folkbokföringsbrott. En man i 50-årsåldern står skriven på en adress i Vimmerby trots att han inte bor där.

– Det är några andra personer som faktiskt bor på adressen som får post som ska skickas till honom. Han står fortfarande skriven på adressen som personerna bor på. De har försökt kontakta mannen, men det har inte gett resultat, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.

Skatteverket är informerad i ärendet. Misstänkt ska ha flyttat ut från bostaden i somras och det är oklart var mannen numera är hemmahörande.

– Inte på den adressen i Vimmerby i alla fall, säger Haag.