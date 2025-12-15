MAN HÄKTAD EFTER HÄNDELSEN PÅ MJÖLKGÅRDEN

Det var i förra veckan som Kalla Fakta, med hjälp av Djurrättsalliansens bilder, avslöjade misären för mjölkkor på en gård på Öland. Nu har en man i 40-årsåldern blivit häktad.

Kor som blir slagna, trampade och hoppade på. Det var en del av avslöjandet i Kalla Fakta förra veckan. Med hjälp av filmer som Djurrättsalliansen olovligen filmat på en mjölkgård på Öland blev det stora rubriker.

Nu har en man i 40-årsåldern blivit häktad. Mannen häktades vid Kalmar tingsrätt under helgen och är på sannolika skäl misstänkt för grovt djurplågeri.

Händelserna som mannen häktats för ska ha skett mellan 4 och 10 november. Den misstänkte, som är utländsk medborgare, ska neka till brott.