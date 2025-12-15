Ingen misstänkt för inbrottet i föreningens kiosk

I fredags kväll berättade vår tidning att Vimmerby IBK:s kiosk i Idrottshallen utsatts för inbrott. Polisen har ingen misstänkt.

Sent i fredags kväll gick Vimmerby IBK ut med händelsen på sociala medier. Kiosken var söndersparkad och klubben saknade godis, som stulits från kiosken i Idrottshallen.

”Om ni stöter på någon med orimligt många Haribopåsar av sorten Cola, Cola sur, vanliga och sura får ni gärna höra av er till oss”, skrev VIBK i ett inlägg på sociala medier.

Polisen har upprättat en anmälan om inbrott.

– Någon har sparkat in en trävägg till kiosken och tillgripit godis, drycker och souvenirer, säger Hampus Haag vid polisen.

Det framgår inget värde på det här. Både kommunen och Vimmerby IBK är målsägande. Det finns ingen misstänkt eller någon iakttagelse.