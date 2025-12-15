15 december 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Påverkad man och grov olovlig körning i helgen

Foto: MostPhotos

Påverkad man och grov olovlig körning i helgen

KRIM 15 december 2025 17.00

Här har vi samlat några av polisens anmälningar från helgen. 

Annons:

* Natten mellan den 13 och 14 december, vid 01.30-tiden, träffade polispatrullen på en person i Vimmerby. Han blev misstänkt för att vara påverkad av narkotika och fick följa med patrullen för provtagning. 

Den misstänkte, som bor i kommunen och är i 20-årsåldern, misstänks nu för ringa narkotikabrott eget bruk. 

* En kvinna i 40-årsåldern stoppades vid 23-tiden i fredags kväll på Lundgatan i Vimmerby. Vid kontrollen upptäckte man att kvinnan hade ett återkallat körkort. 

Hon blir därför misstänkt för grov olovlig körning.

– Hon blåste även positivt i polisens instrument, men i maskinen på stationen blåste hon noll och därför föll den misstanken helt enkelt, säger Hampus Haag. 

* Polisen var i ett trapphus i Vimmerby i fredags. Detta efter att man känt lukt av cannabis i trapphuset. 

– Det ledde till en lägenhet och där genomfördes en husrannsakan där man eftersökte narkotika. Man hittade dock ingen narkotika och det blev en bomanmälan. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt