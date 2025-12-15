Påverkad man och grov olovlig körning i helgen

Här har vi samlat några av polisens anmälningar från helgen.

* Natten mellan den 13 och 14 december, vid 01.30-tiden, träffade polispatrullen på en person i Vimmerby. Han blev misstänkt för att vara påverkad av narkotika och fick följa med patrullen för provtagning.

Den misstänkte, som bor i kommunen och är i 20-årsåldern, misstänks nu för ringa narkotikabrott eget bruk.

* En kvinna i 40-årsåldern stoppades vid 23-tiden i fredags kväll på Lundgatan i Vimmerby. Vid kontrollen upptäckte man att kvinnan hade ett återkallat körkort.

Hon blir därför misstänkt för grov olovlig körning.

– Hon blåste även positivt i polisens instrument, men i maskinen på stationen blåste hon noll och därför föll den misstanken helt enkelt, säger Hampus Haag.

* Polisen var i ett trapphus i Vimmerby i fredags. Detta efter att man känt lukt av cannabis i trapphuset.

– Det ledde till en lägenhet och där genomfördes en husrannsakan där man eftersökte narkotika. Man hittade dock ingen narkotika och det blev en bomanmälan.