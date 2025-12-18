Lämnade urinprov med lössnopp – rattfyllerist överraskade polisen

En man bosatt i Hultsfreds kommun döms för att ha kört bil narkotikapåverkad utanför Vimmerby. När han skulle lämna urinprov på polisstationen visade det sig att han hade monterat en lössnoppsanordning på sin kropp som var kopplad till en påse ”ren” urin.

Det var den 4 oktober i år som en polispatrull fattade intresse för en personbil som man fick syn på i höjd med Åkebrorondellen utanför Vimmerby. Man började köra efter bilen i syfte att stanna den för en kontroll. Kort därefter stannade ekipaget självmant och man började tala med föraren, en man i 20-årsåldern bosatt i Hultsfreds kommun, som man kände igen sedan tidigare.

Utifrån hur mannen framstod under samtalet bedömde polisen att han var påverkad av någonting och han togs med till polisstationen för provtagning.

Där fick sig poliserna en rejäl överraskning. För när mannen skulle lämna sitt urinprov uppdagades att han bar en lössnopp kopplad med en slang till en påse med urin. Polisen uppmanade då mannen att ta av sig lössnoppsanordningen, vilket han gjorde och lämnade därefter ett urinprov med sin egen urin.

Analysresultatet visade senare att han vid provtagningstillfället hade tetrahydrocannabinol (THC) i sitt blod

Förnekar brott

”(Mannens namn) invändning om att han inte brukade narkotika under den tidsperiod som åklagaren har angett i gärningsbeskrivningen är motbevisad genom analysresultatet jämte informationsblad. Inte heller är den på något vis trovärdig. Tingsrätten finner det således styrkt att han uppsåtligen brukade narkotika i enlighet med åklagarens gärningspåstående, dvs. mycket närmre inpå körningen”, skriver Kalmar tingsrätt i sin dom.

Rätten menar också att lössnoppsanordningen måste ses som ett bevis för att mannen var medveten om att han hade narkotika kvar sin kropp vid körningen.

Mannen fälls för ringa narkotikabrott och drograttfylleri. Påföljden bestämdes till 40 dagsböter om 50 kronor, totalt 2 000 kronor. Han ska också ersätta staten för kostnaden för provtagning och analys samt betala lagstadgad avgift till brottsofferfonden.

Under förundersökningen har mannen förnekat brott.