TONÅRING I VIMMERBY DÖMS FÖR BARNPORNOGRAFIBROTT

I tonåringens mobiltelefon hittade polisen närmare 300 barnpornografiska bilder och filmer. Nu döms han för detta samt för att ha fildelat en film och förmått ett barn under 15 år att posera naken för honom och filmat detta.

Den nu dömde killen, som är i övre tonåren och bosatt i Vimmerby kommun, har stått åtalad för två fall av barnpornografibrott samt ett fall av utnyttjande av barn för sexuell posering.

Barnpornografibrotten bestod dels i att han i slutet av oktober 2024 fildelade en 26 sekunder lång film med barnpornografiskt innehåll som bedömdes innehålla särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, dels att han har innehaft totalt 162 bilder och 127 filmer, varav 40 bilder och 75 filmer betraktas som särskilt hänsynslöst material, som hittades i hans telefon tidigare i år..

Gällande den tredje åtalspunkten menar åklagaren att tonåringen har förmått ett barn under 15 år att visa sitt nakna kön och sedan filmat detta.

Skulle "sätta dit" en person

Den tilltalade har förklarat att han har samlat de hundratals filmerna och bilderna ”som en polisutredning” för att ”sätta dit” en person som han fick kontakt med på Instagram. Denna förklaring köper dock inte rätten och menar att han har haft materialet i flera månader utan att kontakta polisen eller ta bort materialet. Man menar att förklaringen ”får anses motbevisad och förtjänar inte något avseende”, står att läsa i domen.

Vad gäller fildelningen har han sagt att han inte kommer ihåg, men mot bakgrund av den skriftliga bevisningen i förening med den tilltalades egna uppgifter anser tingsrätten att det är klarlagt att det är han som skickat filen.

Den tilltalade fälls också på den tredje åtalspunkten. Här har han erkänt att det som åklagaren menar har hänt också stämmer. I förhör har han sagt att han visste att flickan var under 15 år och att det han gjorde var olagligt. Om det var något sexuellt för honom när han filmade vet han inte och har ingen kommentar till, men han säger att han förstår om barnet är ledsen.

Skyddstillsyn och skadestånd

I sin dom skriver tingsrätten att det varit fråga om relativt allvarlig brottslighet, ”om än inte grov”.

Vid bestämmandet av påföljden har man tagit hänsyn till att den tilltalade var under 18 år när brotten begicks. Vid en samlad bedömning och utifrån tonåringens ”personliga omständigheter” menar tingsrätten att Frivårdens föreslagna påföljd gällande skyddstillsyn med föreskrift om att delta i vårdinsatser är det mest lämpliga.

Han ska också betala 15 000 kronor i skadestånd till målsägaren. Av det beloppet ska 11 460 kronor betalas solidariskt med vårdnadshavarna.

I slutskedet av huvudförhandlingen uppgav tonåringen att han tagit hjälp för sina problem med sexuellt intresse för barn.