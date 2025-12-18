18 december 2025
FÄNGELSE FÖR MAN SOM BAR KNOGJÄRN PÅ STAN

Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

KRIM 18 december 2025 21.00

En man från Hultsfreds kommun döms till fängelse efter att ha burit knogjärn i centrala Vimmerby.

Det var den 23 oktober som polisen kontrollerande mannen, som är i 30-årsåldern, på Sevedegatan i Vimmerby. På honom hittade man ett knogjärn, som han senare berättade att han hade med sig i självförsvarssyfte.

Mannen har erkänt gärningen, och tillsammans med övrig bevisning i målet anser Kalmar tingsrätt att gärningen är styrkt och man dömer mannen för brott mot knivlagen.

Tingsrätten anser att straffvärdet för gärningen uppgår till två månaders fängelse, vilket också blir den påföljd som bestäms. Eftersom mannen döms för brott som har svårare straff än penningböter i straffskalan, ska han också betala en avgift till brottsofferfonden.

Micael Rundberg

micael.rundberg@dagensvimmerby.se

073 098 65 05

