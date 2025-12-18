FÄNGELSE FÖR MAN SOM BAR KNOGJÄRN PÅ STAN

En man från Hultsfreds kommun döms till fängelse efter att ha burit knogjärn i centrala Vimmerby.

Det var den 23 oktober som polisen kontrollerande mannen, som är i 30-årsåldern, på Sevedegatan i Vimmerby. På honom hittade man ett knogjärn, som han senare berättade att han hade med sig i självförsvarssyfte.

Mannen har erkänt gärningen, och tillsammans med övrig bevisning i målet anser Kalmar tingsrätt att gärningen är styrkt och man dömer mannen för brott mot knivlagen.

Tingsrätten anser att straffvärdet för gärningen uppgår till två månaders fängelse, vilket också blir den påföljd som bestäms. Eftersom mannen döms för brott som har svårare straff än penningböter i straffskalan, ska han också betala en avgift till brottsofferfonden.