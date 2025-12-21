Kvinna med narkotika i kroppen skyllde på gammal medicin

En kvinna i Vimmerby kommun döms mot sitt nekande för att olovligen ha använt amfetamin.

Det var den 1 oktober i år som kvinnan, som är i 30-årsåldern, togs med för provtagning. Analyssvar visade att hon vid provtillfället hade spår av amfetamin i kroppen.

Kvinnan har förnekat brott och bland annat berättat att hon tidigare har ätit receptbelagd medicin med amfetamin i, men detta menar Kalmar tingsrätt inte kan ha påverkat provet Dels på grund av hur länge sedan det är som hon åt den medicinen, dels på grund av den kemiska sammansättningen på det amfetamin som fanns i hennes kropp.

Kvinnan dömdes som skyldig till ringa narkotikabrott och påföljden bestämdes till 30 dagsböter á 140 kronor, totalt 4 200 kronor. Hon ska också ersätta staten för analys- och provtagningskostnad med 2 600 kr.