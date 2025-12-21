Narkotikapåverkad bilförare i Vimmerby döms för dubbla brott

En man bosatt i Vimmerby kommun döms för att ha kört bil när han var narkotikapåverkad.

Den 1 oktober i år stoppade polisen ett fordon på Hultsfredsvägen i Vimmerby. Bakom ratten satt en man i 35-årsåldern bosatt i kommunen som polisen fattade misstankar mot. Mannen togs med för provtagning och analyssvar visade att han vid provtillfället hade spår av amfetamin i kroppen.

Mannen, som aldrig dök upp till rättegången, har under utredningen hävdat sin oskuld. Nu döms han dock mot sitt nekande för drograttfylleri och ringa narkotikabrott. Rätten menade att det inte fanns någon anledning att betvivla analysresultatet.

Påföljden bestämdes till 50 dagsböter om 170 kronor, totalt 8 500 kronor. Han ska också ersätta staten med 2 600 kronor för analys- och provtagningskostnad.