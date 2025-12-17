STOR POLISINSATS UTANFÖR HULTSFRED – MAN KOM UNDAN

En stor polisinsats ägde rum utanför Hultsfred på tisdagskvällen. Den man försökte få tag i kom dock undan.

Det var vid 19.20-tiden som polisen fick ett samtal om att någon obehörig person befann sig inne på SSE Sverige AB:s område i Norrhult strax utanför Hultsfred.

– Förra veckan var det en dieselstöld där från en lastbil. Under gårdagskvällen ringde en anställd på företaget och sade att en obehörig var inne på området. Det blev en hyfsat stor polisinsats med flertalet patruller och hundpatruller och försöker lokalisera den här personen, säger Hampus Haag vid polisen.

Man sökte av området, men anträffade inte någon person.

– Det man har påträffat är att stängslet var uppklippt. Det är på så sätt man tagit sig in.

"Ville sig inte"

En anmälan om försök till stöld är upprättad. Man tror att den som befann sig där var ute efter diesel.

– Vi får kolla på om det finns någon övervakning där och om det går att få fram något i efterhand.

Totalt var ett tiotal poliser på plats samt hundpatruller och motorcykel.

– Det var mycket poliser i området och vi var snabbt på plats, men nej det ville sig inte. Det var synd, men så är det ibland.

Polisen befann sig i området fram till 21-tiden.