17 december 2025
Polis tyckte man pratade i mobiltelefonen – han nekade

Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

KRIM 17 december 2025 12.00

Vid 11.30-tiden mötte en polispatrull en bil där man tyckte sig se att föraren pratade i mobiltelefon. 

– Därför vänder man runt och slår stopp, säger Hampus Haag vid polisen. 

Mannen, som är i 45-årsåldern och hemmahörande i Hultsfreds kommun, menar dock att han inte alls gjort detta. 

– Man godtog inte böterna och därför skrivs en anmälan och så får man se om tingsrätten kan reda ut detta. 

Det här stoppet skedde på Älåkragatan i Vimmerby. 

– Det rör sig om otillåten användning av mobil i trafiken. Nekar man till böterna så skrivs en anmälan och tingsrätten får avgöra vem som har rätt. 

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

