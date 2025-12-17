Polis tyckte man pratade i mobiltelefonen – han nekade

Vid 11.30-tiden mötte en polispatrull en bil där man tyckte sig se att föraren pratade i mobiltelefon.

– Därför vänder man runt och slår stopp, säger Hampus Haag vid polisen.

Mannen, som är i 45-årsåldern och hemmahörande i Hultsfreds kommun, menar dock att han inte alls gjort detta.

– Man godtog inte böterna och därför skrivs en anmälan och så får man se om tingsrätten kan reda ut detta.

Det här stoppet skedde på Älåkragatan i Vimmerby.

– Det rör sig om otillåten användning av mobil i trafiken. Nekar man till böterna så skrivs en anmälan och tingsrätten får avgöra vem som har rätt.