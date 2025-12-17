Polis tyckte man pratade i mobiltelefonen – han nekade

Bilden är en genrebild.
– Därför vänder man runt och slår stopp, säger Hampus Haag vid polisen.
Mannen, som är i 45-årsåldern och hemmahörande i Hultsfreds kommun, menar dock att han inte alls gjort detta.
– Man godtog inte böterna och därför skrivs en anmälan och så får man se om tingsrätten kan reda ut detta.
Det här stoppet skedde på Älåkragatan i Vimmerby.
– Det rör sig om otillåten användning av mobil i trafiken. Nekar man till böterna så skrivs en anmälan och tingsrätten får avgöra vem som har rätt.