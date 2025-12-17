Häktad tonåring åtalas för mordbrand i Hultsfreds kommun

I höstas försökte en pojke i 15-årsåldern tända eld på en fastighet i Hultsfreds kommun. Han har suttit häktad sedan mitten av november och nu åtalas han.

Enligt åtalet, som lämnades in till Kalmar tingsrätt under onsdagen, ska pojken den 26 september ha anlagt en brand på en fastighet i Rosenfors genom att krossa en ruta, hälla brandfarlig vätska och tända eld. Åklagaren menar att branden innebar ”fara för omfattande förstörelse av andras egendom”.

Ansvarsyrkandet avser i första hand mordbrand och i andra hand försök till mordbrand.

Tonåringen greps den 13 november i Stockholmstrakten och häktades ett par dagar senare. Sedan dess har han suttit i förvar. I förhör har pojken vidgått händelseförloppet.

Vid gripandet var pojken påverkad av cannabis och hade även 3,85 gram kokain på sig. Han åtalas därför också för ett ringa narkotikabrott och ett narkotikabrott av normalgraden. Dessa båda brott har han erkänt.