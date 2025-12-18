MISSHANDEL OCH HOT PÅ BOENDE I KOMMUNEN

Bilden är en genrebild.
Foto: MostPhotos
Under gårdagen ska det ha uppstått en konflikt på boendet.
– En brukare på boendet blir då misstänkt för misshandel, ofredande och olaga hot mot personal där, säger Hampus Haag vid polisen.
Vad kan du säga om själva misshandeln?
– Den misstänkte är inte hörd ännu, så jag håller på detaljerna. Han ska bli delgiven så småningom, men jag säger inte mer i nuläget.
Målsägande, alltså en i personalen som ska ha blivit utsatt, är hörd och likaså ett antal vittnen. Det ska inte ha blivit några allvarliga skador.
– Nej, det ska inte ha varit allvarligt på det sättet, så det har ändå gått bra.
Något mer än att den misstänkte är en man vill Hampus Haag inte berätta.
– Det är så långt jag säger något nu.