MISSHANDEL OCH HOT PÅ BOENDE I KOMMUNEN

En man är misstänkt för misshandel, ofredande och olaga hot på ett boende i Vimmerby kommun.

Under gårdagen ska det ha uppstått en konflikt på boendet.

– En brukare på boendet blir då misstänkt för misshandel, ofredande och olaga hot mot personal där, säger Hampus Haag vid polisen.

Vad kan du säga om själva misshandeln?

– Den misstänkte är inte hörd ännu, så jag håller på detaljerna. Han ska bli delgiven så småningom, men jag säger inte mer i nuläget.

Målsägande, alltså en i personalen som ska ha blivit utsatt, är hörd och likaså ett antal vittnen. Det ska inte ha blivit några allvarliga skador.

– Nej, det ska inte ha varit allvarligt på det sättet, så det har ändå gått bra.

Något mer än att den misstänkte är en man vill Hampus Haag inte berätta.

– Det är så långt jag säger något nu.