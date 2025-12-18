18 december 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

MISSHANDEL OCH HOT PÅ BOENDE I KOMMUNEN

Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

MISSHANDEL OCH HOT PÅ BOENDE I KOMMUNEN

KRIM 18 december 2025 10.19

En man är misstänkt för misshandel, ofredande och olaga hot på ett boende i Vimmerby kommun.

Annons:

Under gårdagen ska det ha uppstått en konflikt på boendet. 

– En brukare på boendet blir då misstänkt för misshandel, ofredande och olaga hot mot personal där, säger Hampus Haag vid polisen. 

Vad kan du säga om själva misshandeln?

– Den misstänkte är inte hörd ännu, så jag håller på detaljerna. Han ska bli delgiven så småningom, men jag säger inte mer i nuläget. 

Målsägande, alltså en i personalen som ska ha blivit utsatt, är hörd och likaså ett antal vittnen. Det ska inte ha blivit några allvarliga skador.

– Nej, det ska inte ha varit allvarligt på det sättet, så det har ändå gått bra. 

Något mer än att den misstänkte är en man vill Hampus Haag inte berätta.

– Det är så långt jag säger något nu.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt