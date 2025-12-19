19 december 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Män hamnade i bråk – polisen ryckte ut till centrala Vimmerby

Foto: Genrebild

Män hamnade i bråk – polisen ryckte ut till centrala Vimmerby

KRIM 19 december 2025 10.16

Två män hamnade under torsdagskvällen i bråk med varandra i centrala Vimmerby.

Annons:

Det var vid klockan 18.20 som en polispatrull beordrades till korsningen Drottninggatan/Västra Tullportsgatan i centrala Vimmerby med anledning av ett bråk mellan två män.

När patrullen kom till platsen lyckades man dock lugna ner det hela, och bråket gick aldrig så långt att det handlade om någon misshandel. Dock ska en av de båda, en man i 70-årsåldern, ha tagit tag i den andra, en man i 60-åråsldern. Av den anledningen upprättades en anmälan om ofredande.

Båda männen är hemmahörande i Vimmerby kommun.

Annons:

Micael Rundberg

micael.rundberg@dagensvimmerby.se

073 098 65 05

Annons:

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt