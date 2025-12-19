Män hamnade i bråk – polisen ryckte ut till centrala Vimmerby

Det var vid klockan 18.20 som en polispatrull beordrades till korsningen Drottninggatan/Västra Tullportsgatan i centrala Vimmerby med anledning av ett bråk mellan två män.

När patrullen kom till platsen lyckades man dock lugna ner det hela, och bråket gick aldrig så långt att det handlade om någon misshandel. Dock ska en av de båda, en man i 70-årsåldern, ha tagit tag i den andra, en man i 60-åråsldern. Av den anledningen upprättades en anmälan om ofredande.

Båda männen är hemmahörande i Vimmerby kommun.