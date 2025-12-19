Bedragarnas uppenbara fel: Skickade ”pappa-sms” till kvinna

En äldre kvinna i kommunen avslöjade enkelt bedragarna. Under torsdagen fick hon nämligen ta emot ett sms som inleddes med orden; ”Hej pappa”.

I meddelandet ville det påstådda barnet komma i kontakt med sin pappa. Men eftersom sms:et var skickat till en Vimmerbykvinna i 75-årsåldern, så stöp det förmodade bedrägeriförsöket rejält.

– Av uppenbara skäl förstod kvinnan direkt att något var lurt. För säkerhets skull tog hon kontakt med sin son för att dubbelkolla, men han hade inget med sms:et att göra. Kvinnan har inte lidit någon ekonomisk skada av det som rubriceras som försök till bedrägeri, berättar Hampus Haag vid polisen.